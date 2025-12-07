Гендиректор Единой лиги Корстин высказалась о европейских клубах в Basket Cup

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась об участии боснийской «Игокеа» и сербской «Меги» в турнире WINLINE Basket Cup.

«Для Единой лиги ВТБ принципиально важно участие зарубежных клубов. Поскольку сейчас мы не играем в Евролиге, Еврокубке и Лиге чемпионов ФИБА, нам не хватает международной практики, и мы целенаправленно сделали всё, чтобы придать турниру подлинно международный формат.

Да, в нынешних условиях это было непросто, но я довольна результатом и благодарна «Игокеа» и «Меге» за то, что приняли приглашение. Это взаимовыгодно: лига расширяет географию и повышает уровень конкуренции, а клубы получают матчи с сильными соперниками. Ещё до старта сезона мы проделали большую переговорную работу и рады видеть эти команды в чемпионате», — приводит слова Корстин Basketball Sphere.