Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Многие с удовольствием приезжают в Россию». Корстин — об уровне Единой лиги

«Многие с удовольствием приезжают в Россию». Корстин — об уровне Единой лиги
Илона Корстин
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, почему многие иностранные баскетболисты с удовольствием приезжают в Россию.

«Мы прилагаем максимальные усилия, как на уровне всей лиги, так и в каждом клубе, чтобы каждый игрок чувствовал себя комфортно не только на площадке, но и вне её: на тренировках и в повседневной жизни. Мы знаем, как поддерживать высокий спортивный уровень, располагаем сильными игроками и можем предложить им отличные условия. Многие действительно с удовольствием приезжают в Россию, чувствуют здесь себя в безопасности и ценят отношение и заботу, которую проявляют клубы.

Безусловно, отсутствие Евролиги повлияло на некоторые клубы. Где-то были урезаны бюджеты, а часть игроков предпочла команды, участвующие в этом турнире. Тем не менее немало баскетболистов выбирают Россию и нашу лигу — здесь достойный уровень баскетбола, хорошие условия, менее насыщенный календарь, что для многих является важным фактором наряду с выгодными контрактами», — приводит слова Корстин Basketball Sphere.

Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА, но подарил надежду. Это как?
«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА, но подарил надежду. Это как?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android