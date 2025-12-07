«Многие с удовольствием приезжают в Россию». Корстин — об уровне Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, почему многие иностранные баскетболисты с удовольствием приезжают в Россию.

«Мы прилагаем максимальные усилия, как на уровне всей лиги, так и в каждом клубе, чтобы каждый игрок чувствовал себя комфортно не только на площадке, но и вне её: на тренировках и в повседневной жизни. Мы знаем, как поддерживать высокий спортивный уровень, располагаем сильными игроками и можем предложить им отличные условия. Многие действительно с удовольствием приезжают в Россию, чувствуют здесь себя в безопасности и ценят отношение и заботу, которую проявляют клубы.

Безусловно, отсутствие Евролиги повлияло на некоторые клубы. Где-то были урезаны бюджеты, а часть игроков предпочла команды, участвующие в этом турнире. Тем не менее немало баскетболистов выбирают Россию и нашу лигу — здесь достойный уровень баскетбола, хорошие условия, менее насыщенный календарь, что для многих является важным фактором наряду с выгодными контрактами», — приводит слова Корстин Basketball Sphere.