Евгений Малкин встретился с Кевином Дюрантом на матче НБА в Далласе

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и защитник клуба Крис Летанг встретились с легендой НБА Кевином Дюрантом на матче регулярного чемпионата НБА в Далласе. Хоккеисты «Пингвинз» находятся в городе перед своей игрой с «Даллас Старз».
Фото: Из личного архива Евгения Малкина
Малкин посетил игру, в которой «Хьюстон Рокетс» с их звездой Кевином Дюрантом играли против «Даллас Маверикс».
37-летний Дюрант, двукратный чемпион НБА и один из лучших снайперов в истории лиги, был обменян в «Хьюстон» летом 2025 года.
Российский хоккеист в этом сезоне демонстрирует отличную форму: в 26 матчах он набрал 29 очков и делит лидерство по результативности в «Питтсбурге» с капитаном команды Сидни Кросби.
«Пингвинз» проведут свой следующий матч в НХЛ против «Даллас Старз» в рамках выездной серии.
