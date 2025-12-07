Евгений Малкин встретился с Кевином Дюрантом на матче НБА в Далласе

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и защитник клуба Крис Летанг встретились с легендой НБА Кевином Дюрантом на матче регулярного чемпионата НБА в Далласе. Хоккеисты «Пингвинз» находятся в городе перед своей игрой с «Даллас Старз».

Фото: Из личного архива Евгения Малкина

Малкин посетил игру, в которой «Хьюстон Рокетс» с их звездой Кевином Дюрантом играли против «Даллас Маверикс».

37-летний Дюрант, двукратный чемпион НБА и один из лучших снайперов в истории лиги, был обменян в «Хьюстон» летом 2025 года.

Российский хоккеист в этом сезоне демонстрирует отличную форму: в 26 матчах он набрал 29 очков и делит лидерство по результативности в «Питтсбурге» с капитаном команды Сидни Кросби.

«Пингвинз» проведут свой следующий матч в НХЛ против «Даллас Старз» в рамках выездной серии.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург