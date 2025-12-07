Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэвис: Купер Флэгг хочет быть великим

Дэвис: Купер Флэгг хочет быть великим
Комментарии

32-летний американский звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис высказался о своём одноклубнике, новобранце команды Купере Флэгге.

«Он играет свободно… Он привлечёт много внимания, ведь он такой, какой есть, и у него есть мишень на спине, и они собираются поставить на него самого сильного флангового защитника… Он делает серьёзные передачи.

Я сегодня вечером набросился на него насчёт подборов, он пропустил пару подборов в нападении, и у него было всего пять подборов, а он посмотрел на меня и сказал: «Ну, у тебя тоже всего пять». Я не пытался его оправдывать, но он хочет нести ответственность и быть великим», — сказал Энтони Дэвис в интервью Ноа Уэберу.

Сейчас читают:
Первый номер драфта НБА — 2025 Флэгг установил новый рекорд в лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android