Дэвис: Купер Флэгг хочет быть великим

32-летний американский звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис высказался о своём одноклубнике, новобранце команды Купере Флэгге.

«Он играет свободно… Он привлечёт много внимания, ведь он такой, какой есть, и у него есть мишень на спине, и они собираются поставить на него самого сильного флангового защитника… Он делает серьёзные передачи.

Я сегодня вечером набросился на него насчёт подборов, он пропустил пару подборов в нападении, и у него было всего пять подборов, а он посмотрел на меня и сказал: «Ну, у тебя тоже всего пять». Я не пытался его оправдывать, но он хочет нести ответственность и быть великим», — сказал Энтони Дэвис в интервью Ноа Уэберу.