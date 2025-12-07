Скидки
«Времена меняются». В Единой лиге высказались о приходе НБА в Европу

Илона Корстин
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на вопрос, волнуется ли наш чемпионат из-за напряжения в европейском баскетболе, связанного с приходом НБА в Европу.

«Вы спросили, волнуемся ли мы, — честно говоря, нет. Мы уже давно перестали смотреть на ситуацию с этой точки зрения. Мы продолжаем настойчиво работать над тем, чтобы поднять уровень Единой лиги. У нас действуют строгие правила, и мы не стремимся увеличить число участников: для нас важнее качество, а не количество, и наша главная задача — обеспечить финансовую стабильность. Безусловно, мы внимательно следим за всеми событиями, поддерживаем контакты с Евролигой и НБА, а также продолжаем диалог с клубами, входящими в ULEB.

Мы присутствуем на всех собраниях — будь то онлайн или очно — и прекрасно понимаем, что времена меняются. Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к любым переменам. Я уверена, что наши клубы отличаются отличной организацией и вполне способны войти в любую структуру — будь то НБА, Евролига или даже потенциальная NBA Europe. Пока наши команды не участвуют в Евролиге, но, возможно, они смогут играть в другой лиге, которая появится в будущем. Мы готовы вновь принять вызов и вернуться к соревнованиям на самом высоком уровне», — приводит слова Корстин Basketball Sphere.

Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
