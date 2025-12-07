Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич поделился первой фотографией новорождённой дочери и раскрыл имя

Лука Дончич поделился первой фотографией новорождённой дочери и раскрыл имя
Комментарии

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», впервые опубликовал фотографию своей новорождённой дочери Оливии. Звезда НБА и его супруга и словенская модель Анамария Голтес, у которых уже есть двухлетняя дочь Габриэла, стали родителями во второй раз.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

Ранее сообщалось, что Дончич пропустил два последних матча «Лейкерс» по причине рождения второй дочери. Теперь эта информация подтвердилась.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что Дончич вернётся в команду «скоро», и не исключил его участия в матче с «Филадельфией» в воскресенье. Точная дата его возвращения на паркет пока неизвестна.

Материалы по теме
«Лейкерс» без Дончича и Леброна проиграли «Бостону» в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android