Лука Дончич поделился первой фотографией новорождённой дочери и раскрыл имя

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», впервые опубликовал фотографию своей новорождённой дочери Оливии. Звезда НБА и его супруга и словенская модель Анамария Голтес, у которых уже есть двухлетняя дочь Габриэла, стали родителями во второй раз.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

Ранее сообщалось, что Дончич пропустил два последних матча «Лейкерс» по причине рождения второй дочери. Теперь эта информация подтвердилась.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что Дончич вернётся в команду «скоро», и не исключил его участия в матче с «Филадельфией» в воскресенье. Точная дата его возвращения на паркет пока неизвестна.