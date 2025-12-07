Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это несправедливо». Илона Корстин — об игроках, которые бросают клубы ради NCAA

«Это несправедливо». Илона Корстин — об игроках, которые бросают клубы ради NCAA
Илона Корстин
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин дала совет всем молодым спортсменам, затронув тема ухода наших талантов в студенческую американскую лигу NCAA.

«Я бы хотела сказать всем действующим спортсменам: никогда не останавливайтесь в своём обучении. Образование чрезвычайно важно, ведь спортивная карьера не так уж длинна — любая травма может изменить всё, поэтому всегда должен быть запасной план. Если у вас есть прочная образовательная база, вы будете готовы к любым жизненным обстоятельствам. Бывшие игроки могут приносить большую пользу не только в баскетболе, но и в самых разных сферах вне спорта. Мой совет всем молодым спортсменам — всегда продолжайте учиться.

Что касается нынешней ситуации, когда в спорте крутятся большие деньги и игроки уходят из своих клубов ради NCAA, считаю это несправедливым. Было бы правильно, если бы между клубами и спортсменами существовало соглашение на случай ухода, однако сейчас этот вопрос решён не лучшим образом. Клубы вкладывают собственные ресурсы в развитие молодых игроков, а в итоге остаются ни с чем, когда их таланты уезжают без всякой компенсации», — приводит слова Корстин Basketball Sphere.

Сейчас читают:
В NCAA были три наших героя, а теперь — один. Кто сейчас лучший среди россиян?
В NCAA были три наших героя, а теперь — один. Кто сейчас лучший среди россиян?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android