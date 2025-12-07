«Это несправедливо». Илона Корстин — об игроках, которые бросают клубы ради NCAA

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин дала совет всем молодым спортсменам, затронув тема ухода наших талантов в студенческую американскую лигу NCAA.

«Я бы хотела сказать всем действующим спортсменам: никогда не останавливайтесь в своём обучении. Образование чрезвычайно важно, ведь спортивная карьера не так уж длинна — любая травма может изменить всё, поэтому всегда должен быть запасной план. Если у вас есть прочная образовательная база, вы будете готовы к любым жизненным обстоятельствам. Бывшие игроки могут приносить большую пользу не только в баскетболе, но и в самых разных сферах вне спорта. Мой совет всем молодым спортсменам — всегда продолжайте учиться.

Что касается нынешней ситуации, когда в спорте крутятся большие деньги и игроки уходят из своих клубов ради NCAA, считаю это несправедливым. Было бы правильно, если бы между клубами и спортсменами существовало соглашение на случай ухода, однако сейчас этот вопрос решён не лучшим образом. Клубы вкладывают собственные ресурсы в развитие молодых игроков, а в итоге остаются ни с чем, когда их таланты уезжают без всякой компенсации», — приводит слова Корстин Basketball Sphere.