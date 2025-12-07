Димитриевич объяснил, почему хотел бы получить ещё один шанс в Евролиге

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Ненад Димитриевич высказался относительно пребывания в «Милане» и своего возможного возвращения в Евролигу.

«У меня было огромное желание остаться в Евролиге, когда закончился сезон в «Милане», хотя я знал, что не останусь там, потому что произошли некоторые вещи вне моего контроля. Я действительно хотел бы вернуться, показать свой потенциал и знать, что я могу играть в Евролиге. И не просто играть, а быть одним из самых важных игроков в команде. Я виновен в том, что не показал даже 10% того, что могу, поэтому надеюсь, что у меня снова будет шанс сыграть в Евролиге», — приводит слова Димитриевича Basketball Sphere.