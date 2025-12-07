Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Димитриевич объяснил, почему хотел бы получить ещё один шанс в Евролиге

Димитриевич объяснил, почему хотел бы получить ещё один шанс в Евролиге
Комментарии

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Ненад Димитриевич высказался относительно пребывания в «Милане» и своего возможного возвращения в Евролигу.

«У меня было огромное желание остаться в Евролиге, когда закончился сезон в «Милане», хотя я знал, что не останусь там, потому что произошли некоторые вещи вне моего контроля. Я действительно хотел бы вернуться, показать свой потенциал и знать, что я могу играть в Евролиге. И не просто играть, а быть одним из самых важных игроков в команде. Я виновен в том, что не показал даже 10% того, что могу, поэтому надеюсь, что у меня снова будет шанс сыграть в Евролиге», — приводит слова Димитриевича Basketball Sphere.

Сейчас читают:
Бросок на победу? Пожалуйста! «Зенит» добыл сложнейший выигрыш в Basket Cup
Видео
Бросок на победу? Пожалуйста! «Зенит» добыл сложнейший выигрыш в Basket Cup
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android