Игрок «Зенита» Димитриевич высказался о возвращении российских клубов в Евролигу

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Ненад Димитриевич рассказал, как относится к тому, что российские команды не выступают в Евролиге.

«Думаю, было бы здорово, если бы россияне вернулись в Евролигу. С игровой точки зрения — возможность открыть ещё один большой рынок с качественными исполнителями и клубами. ЦСКА является чемпионом Евролиги, «Локомотив-Кубань» и «Зенит» ранее были в четвертьфинале, и я считаю, что Евролига с российскими клубами получила бы более высокое качество», — приводит слова Димитриевича Basketball Sphere.

Напомним, Димитриевич выступал за казанский УНИКС, из которого в 2024 году ушёл в «Милан». После одного сезона в итальянском клубе Ненад вернулся в Единую лигу, начав играть за «Зенит».