Владелец «Виртуса»: NBA Europe — это больше про деньги, чем про спортивные заслуги

Комментарии

Владелец итальянского баскетбольного клуба «Виртус» (Болонья) Массимо Дзанетти высказал скептицизм по поводу проекта NBA Europe. По его мнению, в предварительных планах игнорируются спортивные заслуги многих топ-команд в угоду коммерческим интересам.

На презентации фотокниги, посвящённой чемпионству «Виртуса», Дзанетти заявил, что разговоры о новой лиге пока носят спекулятивный характер.

«Сейчас это в основном разговоры — ничего конкретного. Я не понимаю, почему такие команды, как «Партизан» и «Црвена Звезда», остаются за бортом, а «[Олимпия] Милан» и «Манчестер Юнайтед» включены. Это выглядит так, будто это больше про деньги, чем про спортивные заслуги», — приводит слова Дзанетти издание Pianeta Basket.

Говоря о финансовом положении своего клуба, владелец «Виртуса» отметил, что убытки — обычное дело для баскетбольных команд, но его клуб стабильно выступает на высоком уровне, играет в Евролиге и выигрывает трофеи, что является лучшей гарантией устойчивости.

Комментарии
