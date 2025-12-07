Жорди Фернандес: Дёмин с самого начала играл так, будто он здесь свой

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес дал высокую оценку прогрессу российского новичка Егора Дёмина. Несмотря на недавнюю неудачную игру Егора из-за проблем со здоровьем, наставник уверен, что 19-летний разыгрывающий имеет большое будущее в НБА.

Дёмин, выбранный под общим восьмым номером на драфте-2025, после медленного старта стал стабильным игроком стартового состава «Нетс». За последние недели он в среднем набирал 10,6 очка, делал 3,6 подбора и 4,2 передачи за игру.

«Думаю, он стал чувствовать себя комфортнее. Он с самого начала играл так, будто он здесь свой, и это здорово. Помню ещё его первую предсезонную игру в Торонто. Он сразу показал, почему мы так высоко его ценим и как он держится. Речь не только об умении бросать, но и о видении площадки, способности делать перехваты и подбирать мяч. Мы видим, насколько он вырос с первого дня. Мы сыграли уже около 20 матчей, но хотим видеть от него ещё больше и лучше.

В матче с «Ютой Джаз» энергии было маловато, у него были проблемы с верхними дыхательными путями. Я чувствовал, что он очень старался, и намерения были правильными. Это была не его игра. Нужно отдохнуть, выспаться, и я знаю, что он вернётся в норму. У него высокие стандарты к себе», — приводит слова Фернандеса издание Hardwood Heroics.