Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» — «Зенит», результат матча 7 декабря 2025, счет 79:86, Единая лига ВТБ — 2025/2026

Дабл-дабл Мартюка помог «Зениту» с разницей в семь очков обыграть «Уралмаш» в Единой лиге
В воскресенье, 7 декабря, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Уралмаш» принимал «Зенит». Екатеринбургские баскетболисты со счётом 79:86 (17:25; 18:21; 25:17; 19:23) уступили вице-чемпионам из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
79 : 86
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 25, Нэвелс - 18, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 11, Эллис - 4, Писклов - 4, Даглас - 3, Далтон - 2, Пынько, Новиков, Белянков, Халдеев
Зенит: Фрейзер - 20, Мартюк - 14, Димитриевич - 14, Рэндольф - 10, Карасёв - 7, Воронцевич - 6, Шаманич - 6, Жбанов - 5, Щербенев - 2, Узинский - 2, Вонле, Емченко

У хозяев площадки наибольшую эффективность показали сразу двое — Тимофей Герасимов (25 очков, два подбора, четыре передачи и три потери при коэффициенте эффективности «+24») и Тайрелл Нэльсон (12 очков, восемь подборов, одна передача, три перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23»).

В составе «Зенита» лучшим стал российский центровой Андрей Мартюк, оформивший дабл-дабл — 14 очков, 12 подборов, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
