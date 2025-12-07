Дабл-дабл Мартюка помог «Зениту» с разницей в семь очков обыграть «Уралмаш» в Единой лиге

В воскресенье, 7 декабря, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Уралмаш» принимал «Зенит». Екатеринбургские баскетболисты со счётом 79:86 (17:25; 18:21; 25:17; 19:23) уступили вице-чемпионам из Санкт-Петербурга.

У хозяев площадки наибольшую эффективность показали сразу двое — Тимофей Герасимов (25 очков, два подбора, четыре передачи и три потери при коэффициенте эффективности «+24») и Тайрелл Нэльсон (12 очков, восемь подборов, одна передача, три перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23»).

В составе «Зенита» лучшим стал российский центровой Андрей Мартюк, оформивший дабл-дабл — 14 очков, 12 подборов, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».