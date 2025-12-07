Результаты матчей Единой лиги 7 декабря

В воскресенье, 7 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 cостоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Единая лига. Результаты на 7 декабря:

«Уралмаш» — «Зенит» — 79:86.

По итогам воскресного матча «Зенит» обошёл «Уралмаш», заняв четвёртую строчку в турнирной сетке. У санкт-петербургской команды теперь восемь побед и пять поражений в 13 матчах. У «Уралмаша» при таком же количестве игр шесть побед при семи поражениях, они на седьмом месте в турнире.

Первое место занимает казанская команда УНИКС. В активе команды 11 побед при двух поражениях. За ними идёт московский ЦСКА с такими же результатами, но по разнице мячей УНИКС превосходит москвичей. Третье место у «Локомотива-Кубань», который одержал 10 побед при четырёх поражениях.