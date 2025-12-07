Известный хоккейный агент: Овечкин — 100% спортсмен года в России, ещё упомянул бы Дёмина

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил уверенность в том, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом 2025 года, а также отметил новичка команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Дёмина и членов сборной РФ по дзюдо.

«Овечкин — 100% спортсмен этого года в России. Он установил всевозможные рекорды и ещё продолжает это делать. Но я бы ещё хотел упомянуть Егора Дёмина из НБА, который был задрафтован под восьмым номером и сейчас здорово играет. И ещё ребят-дзюдоистов, которые выиграли золото на чемпионате мира. Всем этим спортсменам хочется выразить большое уважение за то, что они прославляют нашу страну», — приводит слова Дементьева портал Legalbet.