Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известный хоккейный агент: Овечкин — 100% спортсмен года в России, ещё упомянул бы Дёмина

Известный хоккейный агент: Овечкин — 100% спортсмен года в России, ещё упомянул бы Дёмина
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил уверенность в том, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом 2025 года, а также отметил новичка команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Дёмина и членов сборной РФ по дзюдо.

«Овечкин — 100% спортсмен этого года в России. Он установил всевозможные рекорды и ещё продолжает это делать. Но я бы ещё хотел упомянуть Егора Дёмина из НБА, который был задрафтован под восьмым номером и сейчас здорово играет. И ещё ребят-дзюдоистов, которые выиграли золото на чемпионате мира. Всем этим спортсменам хочется выразить большое уважение за то, что они прославляют нашу страну», — приводит слова Дементьева портал Legalbet.

Материалы по теме
«Бруклин» доминировал в матче НБА. Егор Дёмин после болезни проявил себя отлично!
Видео
«Бруклин» доминировал в матче НБА. Егор Дёмин после болезни проявил себя отлично!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android