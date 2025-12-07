Владимир Гомельский объяснил, что нужно сделать «Бостону» для выхода в финал на Востоке

Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский сообщил, что не видит причин для досрочного возвращения чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «Бостон Селтикс» американца Джейсона Тейтума на площадку, предположив, что «кельтам» надо сделать для выхода в финал Восточной конференции.

«Возвращение Тейтума весной будет, как мне кажется, огромной ошибкой с точки зрения долгосрочной — на три-четыре года — перспективы для команды. Не вижу причин для такого шага. А состав «Бостона» требует радикального усиления сразу на нескольких позициях», — написал Гомельский на своём официальном сайте.