Секулич указал, где игроки «Зенита» в матче с «Уралмашем» действовали «недостаточно умно»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич оценил выступление команды в матче с «Уралмашем», который состоялся сегодня, 7 декабря, и завершился со счётом 86:79 в пользу сине-бело-голубых.

«Думаю, с самого начала мы владели преимуществом, играли большую часть матча так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы. Мы недостаточно умно действовали в нападении, допускали плохие розыгрыши и броски.

Нам было непросто добраться сюда, ведь до этого у нас была очень сложная дорога: начиная со вторника, каждый день нам приходилось ехать на автобусе или лететь на самолёте. Меня волновало, как команда отреагирует после этой поездки, но я доволен их реакцией. Особенно учитывая, что у нас была всего одна тренировка перед этой игрой, чтобы подготовиться к ней», – приводит слова Секулича пресс-служба команды.