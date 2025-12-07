Скидки
Секулич указал, где игроки «Зенита» в матче с «Уралмашем» действовали «недостаточно умно»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич оценил выступление команды в матче с «Уралмашем», который состоялся сегодня, 7 декабря, и завершился со счётом 86:79 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
79 : 86
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 25, Нэвелс - 18, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 11, Эллис - 4, Писклов - 4, Даглас - 3, Далтон - 2, Пынько, Новиков, Белянков, Халдеев
Зенит: Фрейзер - 20, Мартюк - 14, Димитриевич - 14, Рэндольф - 10, Карасёв - 7, Воронцевич - 6, Шаманич - 6, Жбанов - 5, Щербенев - 2, Узинский - 2, Вонле, Емченко

«Думаю, с самого начала мы владели преимуществом, играли большую часть матча так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы. Мы недостаточно умно действовали в нападении, допускали плохие розыгрыши и броски.

Нам было непросто добраться сюда, ведь до этого у нас была очень сложная дорога: начиная со вторника, каждый день нам приходилось ехать на автобусе или лететь на самолёте. Меня волновало, как команда отреагирует после этой поездки, но я доволен их реакцией. Особенно учитывая, что у нас была всего одна тренировка перед этой игрой, чтобы подготовиться к ней», – приводит слова Секулича пресс-служба команды.

