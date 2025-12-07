Аналитик Штейн объяснил, как «Оклахома» связана с возможным обменом Янниса Адетокунбо

Аналитик НБА Марк Штейн порассуждал по поводу возможного обмена Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Сегодня в записках вы найдёте массу информации о формирующемся рынке обмена вокруг Янниса Адетокунбо, а также множество других тем, связанных с трейдами, поскольку старт обменного сезона 15 декабря уже близок. Но прежде чем разбирать все последние новости, я хочу прояснить одну вещь: доминирование «Оклахомы» должно находиться в центре любого действительно грамотного обсуждения трейдов, которое вы захотите вести с этого момента и до дедлайна 5 февраля… потому что именно так рассматривают этот дедлайн остальные 29 команд.

Как это потенциальное усиление может помочь нам свергнуть «Тандер»? Именно в таком контексте прагматичные фронт-офисы всё чаще взвешивают свои решения. Это актуально и для команд на Западе, которые хотят сбросить «Оклахому» с вершины… и для команд на Востоке, где всё открыто, которые надеются стать следующими «Индианой Пэйсерс», чтобы также сыграть в финале с «Оклахомой».

Добавить Янниса Адетокунбо — это, конечно, почти идеальный способ противостоять «Тандер». Возможно, это звучит банально, но утверждение особенно уместно, учитывая, насколько маловероятно, что сама «Оклахома-Сити» включится в погоню за звездой «Милуоки», если «Бакс» действительно решат сделать его доступным на рынке.

Насколько мы уверены, что «Тандер» не вмешаются? Очевидный аргумент: зачем им это, если команда буквально на ходу и показывает невероятный баскетбол? Совершать настолько крупные обмены — совсем не в стиле Сэма Прести… особенно по ходу сезона. Покажите мне последний раз, когда «Тандер» под руководством Прести опустошили свой арсенал активов ради трейда. Даже когда «Оклахома» получила Пола Джорджа от «Индианы» в июле 2017 года, цена была лишь частью того, что через два года «Клипперс» заплатили за Джорджа «Оклахоме», — написал Штейн в своей колонке.