Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вергун — о причинах поражения от «Зенита»: отсутствие перформанса от некоторых игроков

Вергун — о причинах поражения от «Зенита»: отсутствие перформанса от некоторых игроков
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о причинах поражения в матче с «Зенитом» (79:86).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
79 : 86
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 25, Нэвелс - 18, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 11, Эллис - 4, Писклов - 4, Даглас - 3, Далтон - 2, Пынько, Новиков, Белянков, Халдеев
Зенит: Фрейзер - 20, Мартюк - 14, Димитриевич - 14, Рэндольф - 10, Карасёв - 7, Воронцевич - 6, Шаманич - 6, Жбанов - 5, Щербенев - 2, Узинский - 2, Вонле, Емченко

«Желания было достаточно. И, что особенно хотелось бы видеть, желание сопротивляться, не уступать, побеждать – оно присутствовало. Наверное, это и есть основа. Однако неверные решения в определённых ситуациях и отсутствие ожидаемого перформанса от некоторых игроков, вероятно, то, чего сегодня не хватило. Мелочи, соглашусь, но мне кажется, что это часть игры.

Всегда можно сделать что-то лучше, но очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило, и, наверное, я вижу в этом основную причину неудач. Игра против соперников, которые в теории сильнее тебя индивидуально, всегда является хорошей проверкой. И очень здорово, когда ты находишь в себе ресурс становиться чуть лучше и доказывать, что ты в состоянии сопротивляться», — сказал Вергун на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме
У «Уралмаша» был русский герой. Но звезда «Зенита» закрыл второй матч подряд
У «Уралмаша» был русский герой. Но звезда «Зенита» закрыл второй матч подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android