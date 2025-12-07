Вергун — о причинах поражения от «Зенита»: отсутствие перформанса от некоторых игроков

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о причинах поражения в матче с «Зенитом» (79:86).

«Желания было достаточно. И, что особенно хотелось бы видеть, желание сопротивляться, не уступать, побеждать – оно присутствовало. Наверное, это и есть основа. Однако неверные решения в определённых ситуациях и отсутствие ожидаемого перформанса от некоторых игроков, вероятно, то, чего сегодня не хватило. Мелочи, соглашусь, но мне кажется, что это часть игры.

Всегда можно сделать что-то лучше, но очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило, и, наверное, я вижу в этом основную причину неудач. Игра против соперников, которые в теории сильнее тебя индивидуально, всегда является хорошей проверкой. И очень здорово, когда ты находишь в себе ресурс становиться чуть лучше и доказывать, что ты в состоянии сопротивляться», — сказал Вергун на пресс-конференции после матча.