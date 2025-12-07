«Видно, что он наконец-то всё понял. Мне нравится его игра». Дюрант — о Купере Флэгге

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант заявил, что ему нравится то, как играет новичок команды «Даллас Маверикс» соотечественник Купер Флэгг.

«Просто посмотрев записи его выступлений, я понял, что он наконец-то всё понял… Купер может бросать с дистанции, трёхочковые и идти под кольцо. Мне нравится его игра», — приводит слова Дюранта портал Basket News.

Напомним, Купер в текущем сезоне НБА принял участие в 24 играх. В среднем за матч Флэгг набирает 17,3 очка, делает 6,3 подбора, а также совершает 3,3 передачи.