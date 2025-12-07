Дабл-дабл Харта помог «Нью-Йорку» одолеть «Орландо» в матче НБА

В воскресенье, 7 декабря, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся очередной матч НБА в регулярном чемпионате сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Нью-Йорк Никс» принимал «Орландо Мэджик». Хозяева площадки со счётом 106:100 (31:35; 24:19; 18:28; 27:24) победили гостей из штата Флорида.

В составе «Никс» отличился защитник Джош Харт, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 17 очков, 12 подборов, одна передача, два перехвата и один блок-шот. Лидер коллектива Джейлен Брансон набрал 30 очков, сделал два подбора и отдал девять передач.

У «Орландо» 17 очков набрал разыгрывающий защитник Джейлен Саггс.