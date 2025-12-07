Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик», результат матча 7 декабря 2025, счет 106:100, НБА – 2025/2026

Дабл-дабл Харта помог «Нью-Йорку» одолеть «Орландо» в матче НБА
Комментарии

В воскресенье, 7 декабря, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся очередной матч НБА в регулярном чемпионате сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Нью-Йорк Никс» принимал «Орландо Мэджик». Хозяева площадки со счётом 106:100 (31:35; 24:19; 18:28; 27:24) победили гостей из штата Флорида.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Ануноби - 21, Харт - 17, Бриджес - 12, Ябуселе - 8, Робинсон - 6, Хукпорти - 6, Макбрайд - 4, Колек - 2, Кларксон, Эвбуомван, Диавара
Орландо Мэджик: Саггс - 17, Бейн - 16, Банкеро - 16, Блэк - 14, Ричардсон - 8, Картер - 8, Вагнер - 7, Джонс - 6, Айзек - 4, Битадзе - 2, Пенда - 2, Ховард, Да Силва

В составе «Никс» отличился защитник Джош Харт, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 17 очков, 12 подборов, одна передача, два перехвата и один блок-шот. Лидер коллектива Джейлен Брансон набрал 30 очков, сделал два подбора и отдал девять передач.

У «Орландо» 17 очков набрал разыгрывающий защитник Джейлен Саггс.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Комментарии
