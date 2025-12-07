Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер предположил, с чем связан резкий спад результативности Леброна в НБА

Инсайдер предположил, с чем связан резкий спад результативности Леброна в НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал причину спада результативности 40-летнего четырёхкратного чемпиона НБА, а также лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Мы никогда не видели, чтобы Брон не был игроком уровня A1A в своей команде. Мы никогда не видели, чтобы у него были травмы в межсезонье. А ведь его команда без него играет очень, очень хорошо. Такого никогда не случалось. Они никогда ничего не добивались.

Взгляните на «Лейкерс», в которой не играл Леброн несколько матчей, и, чёрт возьми, у них всё отлично, а Остин Ривз проводит выдающийся год в своей карьере. В общем, перед ним череда обстоятельств, с которыми он никогда раньше не сталкивался, не говоря уже о невозможности начать сезон, о невозможности провести тренировочный лагерь, так что Джеймс находится на совершенно неизведанной для него территории», — приводит слова Уиндхорста портал Basketball Network.

Материалы по теме
Леброн Джеймс может выдохнуть. После исторической серии он переточит игру «Лейкерс»
Леброн Джеймс может выдохнуть. После исторической серии он переточит игру «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android