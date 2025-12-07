Инсайдер предположил, с чем связан резкий спад результативности Леброна в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал причину спада результативности 40-летнего четырёхкратного чемпиона НБА, а также лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Мы никогда не видели, чтобы Брон не был игроком уровня A1A в своей команде. Мы никогда не видели, чтобы у него были травмы в межсезонье. А ведь его команда без него играет очень, очень хорошо. Такого никогда не случалось. Они никогда ничего не добивались.

Взгляните на «Лейкерс», в которой не играл Леброн несколько матчей, и, чёрт возьми, у них всё отлично, а Остин Ривз проводит выдающийся год в своей карьере. В общем, перед ним череда обстоятельств, с которыми он никогда раньше не сталкивался, не говоря уже о невозможности начать сезон, о невозможности провести тренировочный лагерь, так что Джеймс находится на совершенно неизведанной для него территории», — приводит слова Уиндхорста портал Basketball Network.