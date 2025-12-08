Купер Флэгг оценил свой первый месяц в НБА

18-летний новичок техасского клуба «Даллас Маверикс», выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Купер Флэгг оценил свой первый месяц в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я думаю, что показал себя наилучшим образом, просто сосредоточившись на игре и не беспокоясь о внешних обстоятельствах. Меня беспокоили лишь мысли и давление со стороны моих товарищей по команде и тренеров», — приводит слова Флэгга портал Basketball Network.

Напомним, Купер в текущем сезоне НБА принял участие в 24 играх. В среднем за матч Флэгг набирает 17,3 очка, делает 6,3 подбора, а также совершает 3,3 передачи.