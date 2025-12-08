Егор Дёмин высказался о бывшем одноклубнике в «Реале», который теперь играет в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о периоде выступления в мадридском «Реал» и взаимодействии с некоторыми игроками команды.

«Джанан Муса? Когда Муса пришёл в «Реал», я уже находился там на своём втором году. В свой третий год я уже иногда тренировался с основным составом, и нам удалось вместе выходить на паркет во время тренировок. Он очень хороший парень. А вообще вся команда всегда поддерживала молодых игроков, таких как я и Хьюго Гонсалес.

Что касается Гонсалеса, то мы были практически всё время вместе. В последний год я жил с ним в одной комнате. Он был в «Реале» уже пять лет, когда я приехал, и взял меня под своё крыло, помогал мне с переводом на тренировках и всегда оказывал поддержку. Это были удивительные три года в Мадриде с ним и всей командой», — сказал Дёмин в интервью журналисту Дарко Джелетовичу.

Муса в настоящий момент выступает за «Дубай», а Гонсалес – за «Бостон Селтикс».

