Гомельский — об известном европейском специалисте: посоветовал бы никогда не тренировать

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу именитого сербского тренера Желько Обрадовича. Недавно специалист оставил пост наставника белградского «Партизана», несмотря на усилия команды убедить его остаться.

«Мы знакомы. Иногда общаемся. Его планы на будущее мне неизвестны. Я бы посоветовал ему никогда больше не тренировать», — написал Гомельский.

Ранее Гомельский отреагировал на победу ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» в овертайме.

