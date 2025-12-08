Гомельский ответил, смог бы «Чикаго» взять на два титула больше, если бы Джордан не уходил

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу первого ухода легенды НБА Майкла Джордана из баскетбола. У специалиста поинтересовались, смог бы «Чикаго Буллз» выиграть титулы в лиге в сезоне-1993/1994 и в сезоне-1994/1995, если бы Майкл не прерывал карьеру.

«У Джордана убили отца. Он понимал, что отец стал жертвой, так как преступники хотели получить за него выкуп с самого Майкла. От этих мыслей он решил закончить с баскетболом и осуществить мечту детства – стать бейсболистом. Так что Джордан провёл полтора года в бейсболе, а не в гольфе. С такими партнёрами, как у него были в составе Чикаго, он мог бы выиграть, а мог и проиграть. Это спорт. Зачем гадать», – написал Гомельский.

Джордан вернулся в «Чикаго» в концовке регулярного чемпионата сезона-1994/1995. «Буллз» вышли в плей-офф, но уступили во втором раунде «Орландо Мэджик». В трёх следующих сезонах «Чикаго» вместе с Майклом завоевал три чемпионства подряд.

