Гомельский ответил, смог бы «Чикаго» взять на два титула больше, если бы Джордан не уходил

Гомельский ответил, смог бы «Чикаго» взять на два титула больше, если бы Джордан не уходил
Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу первого ухода легенды НБА Майкла Джордана из баскетбола. У специалиста поинтересовались, смог бы «Чикаго Буллз» выиграть титулы в лиге в сезоне-1993/1994 и в сезоне-1994/1995, если бы Майкл не прерывал карьеру.

«У Джордана убили отца. Он понимал, что отец стал жертвой, так как преступники хотели получить за него выкуп с самого Майкла. От этих мыслей он решил закончить с баскетболом и осуществить мечту детства – стать бейсболистом. Так что Джордан провёл полтора года в бейсболе, а не в гольфе. С такими партнёрами, как у него были в составе Чикаго, он мог бы выиграть, а мог и проиграть. Это спорт. Зачем гадать», – написал Гомельский.

Джордан вернулся в «Чикаго» в концовке регулярного чемпионата сезона-1994/1995. «Буллз» вышли в плей-офф, но уступили во втором раунде «Орландо Мэджик». В трёх следующих сезонах «Чикаго» вместе с Майклом завоевал три чемпионства подряд.

Майкл Джордан прибыл на судебное разбирательство с NASCAR:

