«Бостон» обыграл «Торонто», продлив победную серию до пяти матчей
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 121:113.
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
113 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 30, Барнс - 18, Мамукелашвили - 14, Куикли - 11, Агбаджи - 11, Лоусон - 10, Пёлтль - 10, Шид - 9, Дик, Могбо, Мюррей-Бойлс, Уолтер, Темпл, Хепбёрн, Мартин
Бостон Селтикс: Браун - 30, Уайт - 27, Притчард - 15, Саймонс - 12, Кета - 11, Уолш - 9, Хозер - 9, Гонсалес - 5, Майнотт - 3, Тиллман, Гарза, Шейерман, Буше
Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 30 очков. Лучшую результативность в «Торонто» показал Брэндон Ингрэм, набрав 30 очков.
«Бостон» продлил победную серию до пяти матчей. «Торонто» потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Бостон» сыграет с «Милуоки Бакс». Матчи пройдут 10 и 12 декабря соответственно.
Комментарии
