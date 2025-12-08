«Бостон» обыграл «Торонто», продлив победную серию до пяти матчей

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 121:113.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 30 очков. Лучшую результативность в «Торонто» показал Брэндон Ингрэм, набрав 30 очков.

«Бостон» продлил победную серию до пяти матчей. «Торонто» потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Бостон» сыграет с «Милуоки Бакс». Матчи пройдут 10 и 12 декабря соответственно.