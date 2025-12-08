Скидки
Баскетбол

Шарлотт Хорнетс — Денвер Наггетс, результат матча 8 декабря 2025, счёт 106:115, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Йокич

Дабл-дабл Йокича и 34 очка Мюррэя помогли «Денверу» обыграть «Шарлотт» в матче НБА
Комментарии

В ночь с 7 на 8 декабря мск на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Денвер Наггетс», победу в котором со счётом 115:106 одержали гости.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Миллер - 17, Симпсон - 16, Нуппель - 14, Макнили - 13, Джеймс - 7, Колкбреннер - 6, Салон - 5, Пламли - 4, Петерсон, Ривз
Денвер Наггетс: Мюррэй - 34, Йокич - 28, Хардуэй-младший - 14, Уотсон - 10, Валанчюнас - 8, Джонс - 8, Джонсон - 8, Пикетт - 5, Джонс, Тайсон, Браун, Ннаджи

Самым результативным игроком «Денвера» стал канадский разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй, набравший 34 очка, сделавший три подбора и пять передач. Сербский центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл — на его счету 28 очков, девять подборов и 11 результативных передач. У «Шарлотта» больше всех набрал американский лёгкий форвард Майлз Бриджес, в активе которого 24 очка, девять подборов, а также восемь ассистов.

В следующем матче «Шарлотт» встретится дома с «Чикаго Буллз» 13 декабря. «Денвер» сыграет на выезде с «Сакраменто Кингз» 12 декабря.

Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

