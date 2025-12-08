Дабл-дабл Йокича и 34 очка Мюррэя помогли «Денверу» обыграть «Шарлотт» в матче НБА

В ночь с 7 на 8 декабря мск на паркете «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Денвер Наггетс», победу в котором со счётом 115:106 одержали гости.

Самым результативным игроком «Денвера» стал канадский разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй, набравший 34 очка, сделавший три подбора и пять передач. Сербский центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл — на его счету 28 очков, девять подборов и 11 результативных передач. У «Шарлотта» больше всех набрал американский лёгкий форвард Майлз Бриджес, в активе которого 24 очка, девять подборов, а также восемь ассистов.

В следующем матче «Шарлотт» встретится дома с «Чикаго Буллз» 13 декабря. «Денвер» сыграет на выезде с «Сакраменто Кингз» 12 декабря.