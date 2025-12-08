Скидки
Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 8 декабря 2025, счёт 108:112, регулярный чемпионат НБА, Леброн, Дончич

«Лейкерс» обыграли «Филадельфию». У Дончича — трипл-дабл, Леброн набрал 29 очков
Комментарии

В ночь с 7 на 8 декабря мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 112:108.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Эмбиид - 16, Эджкомб - 15, Джордж - 12, Драммонд - 11, Маккейн - 8, Граймс - 7, Барлоу - 7, Уокер - 4, Лоури, Эдвардс, Брум, Гордон, Бона
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 29, Хатимура - 17, Эйтон - 14, Ривз - 11, Ларэвиа - 4, Винсент - 3, Хэйс - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе трипл-дабл: 31 очко, 15 подборов и 11 результативных передач. Звезда калифорнийской команды Леброн Джеймс набрал 29 очков, сделал семь подборов и совершил шесть передач.

В составе «Сиксерс» больше всех набрал разыгрывающий Тайриз Макси — 28 очков, семь подборов и девять ассистов. Лидер команды центровой Джоэл Эмбиид завершил встречу с 16 очками.

