«Лейкерс» обыграли «Филадельфию». У Дончича — трипл-дабл, Леброн набрал 29 очков

В ночь с 7 на 8 декабря мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 112:108.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе трипл-дабл: 31 очко, 15 подборов и 11 результативных передач. Звезда калифорнийской команды Леброн Джеймс набрал 29 очков, сделал семь подборов и совершил шесть передач.

В составе «Сиксерс» больше всех набрал разыгрывающий Тайриз Макси — 28 очков, семь подборов и девять ассистов. Лидер команды центровой Джоэл Эмбиид завершил встречу с 16 очками.

Рекорды НБА: