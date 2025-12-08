Скидки
Юта Джаз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 6 декабря 2025, счет 101:131, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Лидер НБА «Оклахома» обыграла «Юту», добыв 15-ю подряд победу в сезоне
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз». Действующие чемпионы одержали победу со счётом 131:101.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
101 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Филиповски - 21, Хендрикс - 20, Клейтон - 20, Бэйли - 13, Джордж - 8, Нуркич - 7, Михайлюк - 6, Уильямс - 4, Сенсабо - 2, Андерсон, Кольер, Чьебв, Лав
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 25, Уильямс - 25, Уиггинс - 19, Дженг - 14, Карлсон - 13, Уильямс - 11, Митчелл - 7, Уоллес - 6, Уильямс - 5, Янгблад - 3, Барнхайзер - 3

Отметим, что для «Оклахомы» эта победа стала 15-й подряд в нынешнем сезоне и 23-й в общей сложности при единственном поражении.

Лучшую результативность в составе победителей показали центровой Чет Холмгрен и лёгкий форвард Джейлен Уильямс, у них по 25 очков. Также на счету Холмгрена девять подборов и одна передача, у Уильямса три подбора и восемь ассистов.

В составе «Джаз» больше всех набрал американский тяжёлый форвард Кайл Филиповски, у него дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, также в его активе две передачи.

