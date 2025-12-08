Лидер НБА «Оклахома» обыграла «Юту», добыв 15-ю подряд победу в сезоне

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз». Действующие чемпионы одержали победу со счётом 131:101.

Отметим, что для «Оклахомы» эта победа стала 15-й подряд в нынешнем сезоне и 23-й в общей сложности при единственном поражении.

Лучшую результативность в составе победителей показали центровой Чет Холмгрен и лёгкий форвард Джейлен Уильямс, у них по 25 очков. Также на счету Холмгрена девять подборов и одна передача, у Уильямса три подбора и восемь ассистов.

В составе «Джаз» больше всех набрал американский тяжёлый форвард Кайл Филиповски, у него дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов, также в его активе две передачи.