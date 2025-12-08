Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке — два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошли два российских спортсмена (Андрей Зубков и Андрей Мартюк) и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);

Андрей Зубков (МБА-МАИ);

Андрей Мартюк («Зенит»);

Маркус Бингэм (УНИКС);

Брендан Адамс («Бетсити Парма»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает казанский УНИКС, в активе которого которого 11 побед и два поражения. На второй строчке московский ЦСКА, также имеющий 11 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (10 побед и четыре поражения).

Главные новости дня: