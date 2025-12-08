Леброн Джеймс вышел на второе место по числу побед в регулярках НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место по числу побед в регулярных чемпионатах НБА (1015). Ветеран превзошёл легенду «Бостон Селтикс» Роберта Пэриша (1014) и уступает лишь Кариму Абдул-Джаббару (1074). Пресс-служба НБА поздравила Джеймса с этим достижением.

Топ-10 игроков по числу побед в регулярках НБА:

1. Карим Абдул-Джаббар — 1074.

2. Леброн Джеймс — 1015.

3. Роберт Пэриш — 1014.

4. Тим Данкан — 1001.

5. Джон Стоктон — 953.

6. Карл Мэлоун — 952.

7. Дирк Новицки — 916.

8. Тони Паркер — 892.

9. Крис Пол — 855.

10. Дерек Фишер — 853.

