Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс вышел на второе место по числу побед в регулярках НБА

Леброн Джеймс вышел на второе место по числу побед в регулярках НБА
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место по числу побед в регулярных чемпионатах НБА (1015). Ветеран превзошёл легенду «Бостон Селтикс» Роберта Пэриша (1014) и уступает лишь Кариму Абдул-Джаббару (1074). Пресс-служба НБА поздравила Джеймса с этим достижением.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Эмбиид - 16, Эджкомб - 15, Джордж - 12, Драммонд - 11, Маккейн - 8, Граймс - 7, Барлоу - 7, Уокер - 4, Лоури, Эдвардс, Брум, Гордон, Бона
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 29, Хатимура - 17, Эйтон - 14, Ривз - 11, Ларэвиа - 4, Винсент - 3, Хэйс - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

Топ-10 игроков по числу побед в регулярках НБА:

1. Карим Абдул-Джаббар — 1074.
2. Леброн Джеймс — 1015.
3. Роберт Пэриш — 1014.
4. Тим Данкан — 1001.
5. Джон Стоктон — 953.
6. Карл Мэлоун — 952.
7. Дирк Новицки — 916.
8. Тони Паркер — 892.
9. Крис Пол — 855.
10. Дерек Фишер — 853.

Главные спортивные новости дня:

