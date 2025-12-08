Портал в США поставил оценку игроку «Бруклина» Егору Дёмину за матч с «Нью-Орлеаном»

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» (119:101). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку B+ (выше среднего).

«Дёмин грамотно выстраивал игру, позволяя атаке развиваться естественно — тем более в матче, где «Пеликанс» так и не сумели приблизиться по счёту, чтобы создать интригу. Ранее, в проигранном матче с «Ютой Джаз», Егор испытывал трудности с дыханием, но на этот раз выглядел полностью восстановившимся. Главный тренер Жорди Фернандес также постарался дать ему больше возможностей подержать мяч и принимать решения», — говорится в материале аналитика.

В матче с «Пеликанс» Дёмин провёл на площадке чуть более 25 минут и за это время набрал восемь очков, четыре подбора и семь передач.

Главные новости дня: