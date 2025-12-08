Скидки
Портал в США поставил оценку игроку «Бруклина» Егору Дёмину за матч с «Нью-Орлеаном»

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» (119:101). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку B+ (выше среднего).

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 101
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Портер - 35, Шарп - 16, Клэкстон - 14, Мэнн - 10, Клауни - 10, Уильямс - 9, Дёмин - 8, Вульф - 7, Сараф - 7, Пауэлл - 3, Мартин, Уилсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 23, Бей - 18, Макгауэнс - 16, Фирс - 14, Альварадо - 9, Куин - 6, Хоукинс - 6, Мисси - 4, Маткович - 3, Пиви - 2, Джордан, Александер, Луни

«Дёмин грамотно выстраивал игру, позволяя атаке развиваться естественно — тем более в матче, где «Пеликанс» так и не сумели приблизиться по счёту, чтобы создать интригу. Ранее, в проигранном матче с «Ютой Джаз», Егор испытывал трудности с дыханием, но на этот раз выглядел полностью восстановившимся. Главный тренер Жорди Фернандес также постарался дать ему больше возможностей подержать мяч и принимать решения», — говорится в материале аналитика.

В матче с «Пеликанс» Дёмин провёл на площадке чуть более 25 минут и за это время набрал восемь очков, четыре подбора и семь передач.

Главные новости дня:

