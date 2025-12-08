Скидки
Лука Дончич высказался о гонке за MVP в этом сезоне НБА

Лука Дончич высказался о гонке за MVP в этом сезоне НБА
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу гонки за награду самому ценному игроку регулярного чемпионата НБА (MVP).

«Я просто играю в свою игру. Никогда не знаешь, как всё повернётся. Конечно, хочу стать MVP — как любой, кто играет в баскетбол. Посмотрим, что будет», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встречались с «Филадельфией Сиксерс» и победили со счётом 112:108. Дончич оформил трипл-дабл, набрав 31 очко, совершив 15 подборов и отдав 11 результативных передач.

