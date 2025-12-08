Скидки
Агент Шарифьянов: что такое сегодняшняя НБА? У меня к ней достаточно претензий

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов поделился мнением о современном состоянии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив, что, несмотря на выдающийся коммерческий успех лиги, у него как у давнего поклонника накопилось немало претензий к её спортивной составляющей.

«Что такое сегодняшняя НБА? С точки зрения бизнеса — самая успешная заокеанская лига с астрономическими телевизионными контрактами, бесконечно растущими зарплатами всех участников спортивного и околоспортивного процесса и, как пылесос, всасывающая весь мало-мальски пригодный ресурс игроков в свою баскетбольную орбиту.

Мы с партнёром Стасом Рыжовым были первыми россиянами, кто в 2010 году привёз в лигу собственного игрока, до сих пор владеем лицензией профсоюза игроков (NBPA) и продолжаем работать во благо тех, кто стремится встать в один ряд с лучшими игроками планеты. Буквально в эти мгновения в двери НБА стучится Влад Голдин, который прошёл долгий путь на самый верх и готов стать полноценным игроком основного состава любого из 30 клубов, поверьте моему опыту.

Но Влад, хоть и провёл шесть предшествующих НБА лет в США, является продуктом европейской школы баскетбола. Именно его дорога наверх, а также сложности, встречающиеся на ней, помогли мне написать этот текст и разделить в итоге НБА как бизнес и НБА как спорт.

Если к первому у меня нет никаких вопросов и в самое ближайшее время, уверен, несколько наших молодых и даже юных подопечных постучат в главную лигу мира, то к НБА как к спорту у меня как у болельщика, давно и беззаветно любящего эту игру, достаточно претензий», — приводит слова Шарифьянова телеграм-канал «Перехват».

