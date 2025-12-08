«Это просто невозможно смотреть». Агент Шарифьянов указал, что не так с НБА сегодня

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов обозначил претензию в адрес современной НБА, отметив, что регулярный чемпионат лиги трудно смотреть в полном объёме, особенно на фоне европейских игр.

«Осознание невозможности в больших объёмах потреблять продукт под названием «регулярный чемпионат НБА» пришло ко мне довольно давно. С тех пор десятки, если не сотни людей из мира нашей игры делились со мной той же мыслью: это просто невозможно смотреть. Особенно на контрасте с европейскими играми той же стадии Евролиги.

Да, хайлайты и короткие клипы в тамошнем исполнении — вне конкуренции. После топ-10 моментов дня НБА любой аналогичный топ из Старого Света проиграет по всем статьям. Именно в этой точке, как мне кажется, кроется главное поколенческое расхождение в любви и нелюбви к современной НБА», — приводит слова Шарифьянова телеграм-канал «Перехват».

