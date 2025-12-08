Скидки
«Поколение зумеров в восторге». Агент Шарифьянов обозначил претензию к сегодняшней НБА

«Поколение зумеров в восторге». Агент Шарифьянов обозначил претензию к сегодняшней НБА
Комментарии

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов отметил ещё одну претензию к современной НБА, подчеркнув, что формат и подача лиги всё больше ориентированы на молодую аудиторию, привыкшую к короткому контенту.

«Поколение зумеров, потребляющее контент в вертикальном виде и привыкшее к короткому формату, в восторге от эпизодов с участим Гилджес-Александера, Моранта или младшего Болла; но я сильно сомневаюсь, что многие из них способны на постоянной основе осиливать 48-минутные матчи регулярного чемпионата, скажем, между «Шарлотт» и «Мемфисом».

Посмотрев живьём — в том числе за последние недели — достаточно игр, я в очередной раз поймал себя на мысли, что это не совсем спорт. Собственно, американцы в зале его и смотрят как представление, с которого можно в любой момент выйти и в любой момент вернуться обратно, не потеряв нити происходящего, что вполне логично, потому что нити действительно зачастую нет. Она появляется, если повезёт, в равной концовке, но, что делать в предшествующие 45 минут, неясно», — приводит слова Шарифьянова телеграм-канал «Перехват».

