Один из лидеров «Автодора» Григорий Мотовилов получил травму в матче с УНИКСом

Один из лидеров «Автодора» Григорий Мотовилов получил травму. Об этом информирует пресс-служба саратовской команды.

У 27-летнего спортсмена диагностирован сильный ушиб голеностопного сустава. Он пропустит ближайшие матчи клуба. Повреждение атакующий защитник получил в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (58:74).

В нынешнем сезоне Единой лиги Мотовилов к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, делал 1,7 подбора и 2,6 передачи. «Автодор» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе две победы и 12 поражений.

