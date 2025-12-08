Скидки
Один из лидеров «Автодора» Григорий Мотовилов получил травму в матче с УНИКСом

Комментарии

Один из лидеров «Автодора» Григорий Мотовилов получил травму. Об этом информирует пресс-служба саратовской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
58 : 74
УНИКС
Казань
Автодор: Хаджибегович - 14, Ньюмэн - 13, Евсеев - 11, Вольхин - 6, Клименко - 5, Фёдоров - 4, Пранаускис - 3, Мотовилов - 2, Сущик, Яковлев
УНИКС: Бингэм - 17, Рейнольдс - 15, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 7, Пьерр - 6, Захаров - 3, Лопатин - 3, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков

У 27-летнего спортсмена диагностирован сильный ушиб голеностопного сустава. Он пропустит ближайшие матчи клуба. Повреждение атакующий защитник получил в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (58:74).

В нынешнем сезоне Единой лиги Мотовилов к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, делал 1,7 подбора и 2,6 передачи. «Автодор» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе две победы и 12 поражений.

