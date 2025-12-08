Скидки
Никола Йокич обошёл Майкла Джордана по передачам в регулярных чемпионатах НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич обошёл легенду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана по количеству передач в регулярных сезонах североамериканской лиги. Сейчас на счету серба 5636 ассистов. По этому показателю он сравнялся с Чонси Биллапсом. Оба занимают 51-е место. Джордан за время карьеры отдал 5633 передачи.

Отметим также, что Йокич теперь всего в 24 передачах от того, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара и стать лидером по передачам в истории НБА среди центровых.

Никола в нынешнем сезоне НБА принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 29,2 очка, делал 12,3 подбора и 11 передач.

