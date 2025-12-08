Фото: баскетбольная академия представила форму в стиле GTA VI

«Академия Баскетбола TIGERS» из Барнаула представила форму в стиле компьютерной игры Grand Theft Auto VI. Фотографиями поделилась пресс-служба организации в социальных сетях.

По словам представителей академии, дизайн создан на основе собственных историй команды: на принтах можно увидеть фрагменты игр, тренировок и памятных событий TIGERS. Все элементы стилизованы под атмосферу GTA и обработаны с помощью нейросетей, что придаёт форме уникальный современный вид.

Фото: https://vk.com/tigersbasketball

Фото: https://vk.com/tigersbasketball

Фото: https://vk.com/tigersbasketball

Фото: https://vk.com/tigersbasketball

«Хочется, чтобы форма не просто была вещью, а рассказывала свою историю. Это дань времени, уважение к прошлому и шаг в будущее. Нам важно не просто побеждать. Нам важно чувствовать дух времени. Быть смелыми. Идти вперёд. Эта форма — часть нашей философии. Баскетбол сегодня – это не только спорт, но и медиа, стиль, коммуникация. Я верю, что формы, тренировки, атмосфера в команде должны говорить на языке поколения. И мы учимся быть этим голосом», – сказал баскетбольный тренер и основатель «Академии Баскетбола TIGERS» Евгений Сорокин.

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: