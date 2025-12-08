«Тренеры-миллионеры, которых и тренерами назвать нельзя». Агент — о проблемах NCAA и НБА

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов предположил, что многие недостатки современной Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) берут начало в студенческом баскетболе США. Несмотря на огромные деньги, пришедшие в NCAA, сама система, по мнению специалиста, качественнее от этого не стала.

«Предыдущую колонку о проблемах заокеанского баскетбола я завершал мыслью о замечательном «фасаде» под названием НБА и совсем неблагополучной «изнанке» в виде студенческой лиги. За прошедшие два года в NCAA хлынули астрономические деньги, на которые сотни и тысячи посредников, имеющих отдалённое (а часто и никакое) отношение к баскетболу, заманивают сотни спортсменов по всему свету, обещая миллионы и светлое будущее. К сожалению, в остальном всё написанное мной тогда не только не устарело, но и получило дополнительное подтверждение никчёмности заокеанского баскетбола для подготовки игроков в баскетбол наш, каким понимаем и видим его мы здесь, в Старом Свете.

Ещё раз коротко о ступени, предшествующей главной лиге мира, из бед которой и проистекает сегодняшняя НБА. NCAA переживает тектонические сдвиги в вопросе оплаты труда спортсменов. Уже не редки случаи, когда молодые игроки отказываются идти на драфт НБА и соглашаются на многомиллионные предложения университетов, откладывая начало профессиональной карьеры. Из Европы на денежный свет потянулся поток молодых талантов, получивших возможность кратно увеличить свои доходы. Финансовые аппетиты вузов пока не регулируются ни потолком зарплат, ни какими бы то ни было другими лимитами, а потому этот рынок выглядит дико и неорганизованно.

Впрочем, ничего плохого в том, чтобы студенты наконец получили и свою долю огромного телевизионного пирога, нет. Расстраивает лишь, что с ростом всеобщих доходов не меняется ситуация с многочисленными проблемами, описанными мною в предыдущем тексте. Их просто залили ещё большими деньгами.

NCAA по-прежнему лишь красивая картинка. Современные залы, дорогое оборудование, качественные трансляции в шести-семи топовых конференциях — и больше ничего. Тренеры-миллионеры по-прежнему уступают или равны в квалификации наставникам второго или третьего дивизионов главных европейских лиг — Испании, Турции, России, Германии, Италии или Франции. Многих из них и тренерами назвать нельзя. Игроки после университетов (независимо от уровня последних) по-прежнему не могут с ходу заиграть в сильных европейских клубах, так как банально не научены азам командного баскетбола и не имеют понятия о командной дисциплине.

NCAA всё ещё хайлайт-спорт, сдобренный, в отличие от регулярки НБА, защитой один на один и в регулярном сезоне, и непредсказуемостью плей-офф. И это всё ещё худшее место, чтобы делать первые шаги в профессиональном баскетболе.

Я бы сравнил сегодняшнюю NCAA с очень плохой школой, где ничему не учат, не задают домашку, а за пустое сидение на уроке с вовлечённым выражением лица ставят непомерно высокие оценки. Что выпускник такой школы будет делать во взрослом мире, не совсем понятно», — приводит слова Шарифьянова телеграм-канал «Перехват».

