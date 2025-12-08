Почти 41-летний Леброн высказался после 29 очков в матче с «Филадельфией»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (112:108).

«Чувствовал себя великолепно. Чувствовал себя очень хорошо, когда мы проводили утреннюю разминку, и чувствовал себя очень хорошо, когда вышел на матч. Что касается четвёртой четверти, то Остин Ривз, возможно, был немного уставшим.

И конечно, все мы знаем о трансконтинентальном перелёте, который пришлось выдержать Луке Дончичу. Так что у меня была возможность немного проявить себя в атаке», — сказал Джеймс в эфире Spectrum Sportsnet.

В матче с «Филадельфией» Леброн набрал 29 очков, сделал семь подборов и шесть передач. В конце декабря Джеймсу исполнится 41 лет.

