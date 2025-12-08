Скидки
Лука Дончич — о рождении второй дочки: две девочки превратят мою жизнь в ад

Лука Дончич — о рождении второй дочки: две девочки превратят мою жизнь в ад
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу недавнего прибавления в семье. В начале декабря невеста спортсмена, Анамария Голтес, родила вторую девочку, которую назвали Оливия.

«Это просто лучшая, лучшая вещь на свете. И, очевидно, две девочки, несомненно, превратят мою жизнь в ад, я это знаю. Они станут моей личной охраной, когда я повешу кроссовки на гвоздь. Так что о безопасности я могу не беспокоиться… Но если отбросить все шутки, это лучшая вещь в мире и я просто благословлён», — сказал Дончич.

Напомним, в последнем матче «Лейкерс» встречались с «Филадельфией Сиксерс» и победили со счётом 112:108. Лука оформил трипл-дабл, набрав 31 очко, совершив 15 подборов и отдав 11 результативных передач.

