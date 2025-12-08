В матче NCAA встретились две россиянки, представлена статистика

Вчера, 7 декабря, состоялся матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между женскими командами университетов Бостона и Северной Каролины, в рамках которого сыграли две российские баскетболистки — Лиза Астахова и Анастасия Семёнова. Астахова представляет команду университета Северной Каролины, а Семёнова — Бостона.

Астахова провела на паркете три минуты и за это время набрала два очка. Семёнова отыграла 23 минуты, записав на свой счёт два очка и шесть подборов. Северная Каролина одержала разгромную победу, одолев соперниц со счётом 82:40.

