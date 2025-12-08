Скидки
Баскетбол

Андрей Воронцевич поднялся на четвёртое место по результативности в истории Единой лиги

Комментарии

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поднялся на четвёртое место по результативности в истории Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. Данное достижение 38-летний спортсмен покорил после матча регулярного чемпионата с «Уралмашем» (86:79), где форвард набрал шесть очков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
79 : 86
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Герасимов - 25, Нэвелс - 18, Нэльсон - 12, Карданахишвили - 11, Эллис - 4, Писклов - 4, Даглас - 3, Далтон - 2, Пынько, Новиков, Белянков, Халдеев
Зенит: Фрейзер - 20, Мартюк - 14, Димитриевич - 14, Рэндольф - 10, Карасёв - 7, Воронцевич - 6, Шаманич - 6, Жбанов - 5, Щербенев - 2, Узинский - 2, Вонле, Емченко

Топ-5 самых результативных игроков в истории Лиги ВТБ:

1. Алексей Швед — 4654 очка;
2. Семён Антонов — 3029;
3. Сергей Карасёв — 2911;
4. Андрей Воронцевич — 2902;
5. Виталий Фридзон — 2896.

В нынешнем сезоне Единой лиги Воронцевич к данному моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 7,8 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал две передачи.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

