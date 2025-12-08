Андрей Воронцевич поднялся на четвёртое место по результативности в истории Единой лиги

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поднялся на четвёртое место по результативности в истории Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. Данное достижение 38-летний спортсмен покорил после матча регулярного чемпионата с «Уралмашем» (86:79), где форвард набрал шесть очков.

Топ-5 самых результативных игроков в истории Лиги ВТБ:

1. Алексей Швед — 4654 очка;

2. Семён Антонов — 3029;

3. Сергей Карасёв — 2911;

4. Андрей Воронцевич — 2902;

5. Виталий Фридзон — 2896.

В нынешнем сезоне Единой лиги Воронцевич к данному моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 7,8 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал две передачи.

