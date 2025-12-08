Скидки
Дончич высказался о Леброне после матча с «Филадельфией»

Дончич высказался о Леброне после матча с «Филадельфией»
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (112:108), отметив роль лидера «озёрников» Леброна Джеймса в четвёртой четверти.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Эмбиид - 16, Эджкомб - 15, Джордж - 12, Драммонд - 11, Маккейн - 8, Граймс - 7, Барлоу - 7, Уокер - 4, Лоури, Эдвардс, Брум, Гордон, Бона
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 29, Хатимура - 17, Эйтон - 14, Ривз - 11, Ларэвиа - 4, Винсент - 3, Хэйс - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

«Это было потрясающе, настоящий Леброн в стиле старых добрых времён. Мы рады, что он был рядом и выручил нас. У него была невероятная игра, особенно четвёртая четверть — два или три его точных броска оказались крайне важны для нас. В итоге именно он решил исход матча», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Во встрече с «Филадельфией» Леброн набрал 29 очков, семь подборов и шесть передач. В конце декабря Джеймсу исполнится 41 год.

