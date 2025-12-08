Скидки
Назван клуб НБА, который заинтересован в подписании Джа Моранта

Аналитик и инсайдер Марк Штейн сообщил, какой клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выразил заинтересованность в подписании звёздного разыгрывающего защитника команды «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Майами» уже был готов стать неожиданным покупателем на этом рынке ещё до того, как на этой неделе Яннис оказался в центре внимания. Источники в лиге сообщают, что, например, в «Майами» вели внутренние переговоры о Джа Моранте и о том, какую выгоду может принести ему присоединение к команде», — написал Стейн в своём блоге.

Напомним, в текущем сезоне НБА Джа принял участие в 12 матчах. В среднем за игру Морант набирает 17,9 очка, делает 3,5 подбора, отдаёт 1,0 передачи.

