Звезда «Голден Стэйт» Джимми Батлер отреагировал на чемпионство Ландо Норриса в Ф-1

Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер перед матчем регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026 с «Чикаго Буллз» (123:91) отреагировал на завоевание британским гонщиком Ландо Норрисом из команды «Макларен» титула в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2025.

«Ландо, мой брат, мой друг, я поздравляю тебя с тем, что ты стал чемпионом мира. Мы говорили об этом. Мы знали, что это произойдёт. Я так горжусь тобой, так рад за тебя, и я люблю тебя, мой брат. Мы скоро увидимся, чтобы отпраздновать это событие. Да здравствует Ландо, детка. Поздравления», — приводит слова Батлера пресс-служба «Уорриорз».