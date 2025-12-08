Скидки
Звезда «Голден Стэйт» Джимми Батлер отреагировал на чемпионство Ландо Норриса в Ф-1

Звезда «Голден Стэйт» Джимми Батлер отреагировал на чемпионство Ландо Норриса в Ф-1
Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер перед матчем регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026 с «Чикаго Буллз» (123:91) отреагировал на завоевание британским гонщиком Ландо Норрисом из команды «Макларен» титула в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2025.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
91 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Гидди - 18, Бузелис - 16, Картер - 13, Уайт - 12, Вучевич - 9, Филлипс - 5, Флауэрс - 4, Терри - 4, Досунму - 4, Коллинс - 3, Уильямс - 3, Миллер, Олбрич
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 21, Батлер - 19, Пост - 19, Мелтон - 13, Спенсер - 12, Муди - 11, Ричард - 9, Хилд - 9, Сантос - 6, Джексон-Дэвис - 4, Пэйтон II, Куминга, Карри

«Ландо, мой брат, мой друг, я поздравляю тебя с тем, что ты стал чемпионом мира. Мы говорили об этом. Мы знали, что это произойдёт. Я так горжусь тобой, так рад за тебя, и я люблю тебя, мой брат. Мы скоро увидимся, чтобы отпраздновать это событие. Да здравствует Ландо, детка. Поздравления», — приводит слова Батлера пресс-служба «Уорриорз».

