Инсайдер раскрыл положение по возможному обмену Янниса Адетокунбо из «Милуоки»

Авторитетный аналитик и инсайдер Марк Штейн рассказал, как в данный момент выглядит ситуация вокруг возможного обмена 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо.

«По мере приближения дедлайна обмена все только и говорят о Яннисе. Хотя — и я хочу это подчеркнуть — в «Милуоки» продолжают говорить командам: «Он недоступен. Нам не нужны ваши предложения об обмене».

Получается странная сделка, когда в «Милуоки» постоянно кричат в пустоту: «Послушайте нас! Мы не хотим обсуждать с вами обмены по Яннису Адетокунбо!». А остальная лига просто игнорирует это и помешана на нём», — написал Штейн в своём блоге.