Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер раскрыл положение по возможному обмену Янниса Адетокунбо из «Милуоки»

Инсайдер раскрыл положение по возможному обмену Янниса Адетокунбо из «Милуоки»
Комментарии

Авторитетный аналитик и инсайдер Марк Штейн рассказал, как в данный момент выглядит ситуация вокруг возможного обмена 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо.

«По мере приближения дедлайна обмена все только и говорят о Яннисе. Хотя — и я хочу это подчеркнуть — в «Милуоки» продолжают говорить командам: «Он недоступен. Нам не нужны ваши предложения об обмене».

Получается странная сделка, когда в «Милуоки» постоянно кричат в пустоту: «Послушайте нас! Мы не хотим обсуждать с вами обмены по Яннису Адетокунбо!». А остальная лига просто игнорирует это и помешана на нём», — написал Штейн в своём блоге.

Сейчас читают:
Смелость дня. Дерзкое заявление Адетокунбо тянет на «Шнобелевку» по баскетбольной физике
Смелость дня. Дерзкое заявление Адетокунбо тянет на «Шнобелевку» по баскетбольной физике
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android