Джеймс Харден вошёл в топ-10 снайперов в истории НБА
Поделиться
36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», по итогам матча с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:109) вошёл в топ-10 снайперов в истории лиги.
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 27, Рэндл - 24, Рид - 19, Эдвардс - 15, Кларк - 8, Дивинченцо - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 2, Диллингэм, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже, Миллер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 34, Леонард - 20, Зубац - 15, Коллинз - 12, Богданович - 9, Данн - 8, Лопес - 3, Батюм - 3, Сандерс - 2, Деннис, Кристи, Нидерхаузер, Браун
На данный момент на счету MVP регулярного чемпионата 2016 года 28 303 очка. До этого на 10-й строчке держался завершивший карьеру Кармело Энтони (28 289 тыс.). На девятой строчке располагается легендарный центровой Шакил О'Нил (28 596 тыс.).
Возглавляет рейтинг снайперов 40-летний форвард и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» — 42 297 очков.
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
20:27
-
20:26
-
19:45
-
19:36
-
18:55
-
18:52
-
17:59
-
17:22
-
16:58
-
16:38
-
16:07
-
15:45
-
15:10
-
14:34
-
14:13
-
13:38
-
13:09
-
12:34
-
12:22
-
11:40
-
11:01
-
10:40
-
09:57
-
09:14
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:00
-
06:41
-
06:40
-
06:05
-
05:30
-
04:29
-
02:01
-
00:19