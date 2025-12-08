Джеймс Харден вошёл в топ-10 снайперов в истории НБА

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», по итогам матча с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:109) вошёл в топ-10 снайперов в истории лиги.

На данный момент на счету MVP регулярного чемпионата 2016 года 28 303 очка. До этого на 10-й строчке держался завершивший карьеру Кармело Энтони (28 289 тыс.). На девятой строчке располагается легендарный центровой Шакил О'Нил (28 596 тыс.).

Возглавляет рейтинг снайперов 40-летний форвард и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» — 42 297 очков.