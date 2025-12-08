Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден вошёл в топ-10 снайперов в истории НБА

Джеймс Харден вошёл в топ-10 снайперов в истории НБА
Комментарии

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», по итогам матча с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:109) вошёл в топ-10 снайперов в истории лиги.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 27, Рэндл - 24, Рид - 19, Эдвардс - 15, Кларк - 8, Дивинченцо - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 2, Диллингэм, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже, Миллер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 34, Леонард - 20, Зубац - 15, Коллинз - 12, Богданович - 9, Данн - 8, Лопес - 3, Батюм - 3, Сандерс - 2, Деннис, Кристи, Нидерхаузер, Браун

На данный момент на счету MVP регулярного чемпионата 2016 года 28 303 очка. До этого на 10-й строчке держался завершивший карьеру Кармело Энтони (28 289 тыс.). На девятой строчке располагается легендарный центровой Шакил О'Нил (28 596 тыс.).

Возглавляет рейтинг снайперов 40-летний форвард и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» — 42 297 очков.

Сейчас читают:
Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?
Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android