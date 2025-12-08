Скидки
«Он мне как старший брат». Лидер «Филадельфии» Макси — об отношениях с Леброном

«Он мне как старший брат». Лидер «Филадельфии» Макси — об отношениях с Леброном
Комментарии

25-летний разыгрывающий защитник клуба «Филадельфия Сиксерс» американец Тайриз Макси рассказал о своих взаимоотношениях с 40-летним четырёхкратным чемпионом НБА соотечественником Леброном Джеймсом.

«Он мне как старший брат. У нас один и тот же агент. Я тренировался с ним по несколько раз каждое межсезонье. Мы занимались с шести утра, и я несколько раз приходил в спортзал раньше него. Джеймс говорил: «Нет, я не могу этого допустить».

Поэтому Брон стал приходить в спортзал к пяти… Он уже был весь в поту в 5:30, а только я пришёл в спортзал. После я сказал ему: «Ты победил, чувак. Не буду врать», — приводит слова Макси портал Basketball Network.

